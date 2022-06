Il Mio Vicino Totoro: il parco che ha ispirato il film diventa uno spazio protetto

L’area boscosa a nord di Tokyo che anni fa ha ispirato il regista Hayao Miyazaki per la produzione di uno dei film più apprezzati dello Studio Ghibli, Il Mio Vicino Totoro subirà diversi cambiamenti, grazie all’intervento diretto dell’amministrazione locale e del regista stesso, a partire dal prossimo futuro.

Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di proteggere circa 7000 alberi nella città di Tokorozawa. Con un investimento di 2.6 miliardi di yen, circa 18.3 milioni di euro prestò saranno avviate le procedure per rendere l’area uno spazio verde protetto a tutti gli effetti. L’idea di proteggere quel luogo è nata proprio da Miyazaki, che nel 2018 durante una passeggiata con il sindaco della città, Masato Fujimoto, discusse dell’importanza che ebbe nel corso del processo creativo dietro Totoro.

“Questo scenario è ciò che ha dato vita a Totoro. È importante per me, ed è per questo che vivo qui vicino.” In passato Miyazaki ha fatto degli investimenti in prima persona per mantenere delle aree verdi intaccate e curate, e stavolta, tramite l’iniziativa Totoro Next Door punta ad un magnifico risultato.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’amministrazione locale, è stata resa possibile grazie ad un crowdfunding, e consiste nella vendita di cinque riproduzioni degli sfondi e dei panorami usati in Il Mio Vicino Totoro. A partire da settembre 2022 sarà possibile acquistare gli artwork ad un prezzo di 25000 yen ciascuno, circa 175 euro. Saranno disponibili unicamente 1000 pezzi, tutti venduti con una cornice in legno.

Ricordiamo infine che sono stati presentati dei gachapon ufficiali di Il Mio Vicino Totoro, e vi lasciamo alla classifica delle 10 case dei film dello Studio Ghibli dove i fan vivrebbero.