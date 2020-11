Il mio vicino Totoro: i protagonisti dell'opera prendono vita in un'adorabile statua

Decenni dopo la sua uscita, Il mio vicino Totoro resta ancora uno dei film più iconici e apprezzati dello Studio Ghibli. Per omaggiare la pellicola, in Giappone è stata inaugurata una splendida statua che ritrae Totoro, Mei e Satsuki a bordo del Gattobus.

Attualmente lo Studio Ghibli sta lavorando al suo prossimo lungometraggio, ma nonostante ciò il leggendario studio d'animazione giapponese non intende dimenticare le sue radici. Una statua eretta in Giappone ha portato in vita i personaggi di Il mio vicino Totoro, una delle pellicole più apprezzate dai fan dello studio.

L'inaugurazione della statua, condivisa in rete da alcuni presenti, dimostra ancora una volta che Il mio vicino Totoro è un'opera senza tempo, indimenticabile per gli appassionati degli anime e più in generale del cinema.

Il mio vicino Totoro segue le vicende di una famiglia che si trasferisce in un villaggio di campagna. Per le sorelline Satsuki e Mei inizia così un viaggio alla scoperta della natura, in cui fanno la conoscenza di strane e adorabili creature. La statua, inaugurata nella città di Tokorozawa, ritrae alcuni dei protagonisti più amati dell'opera, come Totoro, le sorelline e il Gattobus. E voi che ne pensate di questa statua? Vi piacerebbe un'opera d'arte come questa nella vostra città? Anche il mago dei cosplay low cost ha omaggiato Il mio vicino Totoro. In una vecchia intervista, il leggendario regista dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki si è scagliato contro le doppiatrici giapponesi.