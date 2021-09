Il Mio Vicino Totoro: il simpatico omaggio di Jim Cheung ad un'icona dello Studio Ghibli

Nei suoi 36 anni lo Studio Ghibli ha prodotto alcune delle opere più importanti e influenti nell'ambito dell'animazione giapponese, creando dei personaggi diventati delle vere e proprie icone, come il gigantesco procione Totoro dell'omonima pellicola realizzata nel 1988, omaggiato di recente da un grande fumettista che ha lavorato per Marvel e DC.

Lo stile e le atmosfere uniche del film Il Mio Vicino Totoro diretto da Hayao Miyazaki hanno conquistato anche l'artista inglese Jim Cheung, celebre soprattutto per New Avengers: Illuminati, e per aver firmato molte cover per alcuni dei più famosi supereroi della Marvel, che ha dedicato proprio a Totoro un disegno molto fedele all'originale.

Cheung ha pubblicato sulla sua pagina personale di Instagram la splendida illustrazione che potete vedere in calce alla notizia, accompagnandola con un messaggio di affetto e ammirazione nei confronti del lavoro dello Studio Ghibli. Il fumettista si definisce infatti un grande appassionato dei lavori di Miyazaki, e riconosce Totoro come uno dei suoi personaggi preferiti, a cui è stato legato sin da piccolo, subito dopo aver visto il film per la prima volta, durante una giornata piovosa ad Hong Kong.

Cosa ne pensate di questo omaggio a Totoro? Fatecelo sapere con un commento. Ricordiamo infine che il Gattobus ha preso vita grazie ad uno stravagante cosplay.