Il mio vicino Totoro, spuntano in rete le prime concept art del maestro Hayao Miyazaki

Il mio vicino Totoro è uno dei grandi capolavori dell'animazione giapponese, partorito dalla straordinaria mente di Hayao Miyazaki nel lontano 1988 e divenuto, tre anni dopo, parte dell'iconico logo di Studio Ghibli. Ma come è nato esattamente il terzo film dello storico studio di animazione?

L'utente Twitter @41strange ha risposto alla domanda condividendo, sul suo profilo social, i primi sketch che il maestro Miyazaki mostrò diversi anni fa. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alle prime concept art, in cui vengono illustrati i protagonisti e l'originalissimo Catbus.

Il mio vicino Totoro è ritenuto da molti come il primo, grande capolavoro di Studio Ghibli, nonostante il completo flop al botteghino accusato nel 1988. La pellicola infatti raggiunse la massa solo quando, quasi un decennio dopo, furono distribuiti La città Incantata (Spirited Away) e Il castello errante di Howl. La rivista americana Empire pochi anni fa premiò addirittura il film assegnandogli la posizione 275 nella lista dei 500 migliori film della storia.

Il film arrivò in Italia soltanto nel settembre del 2009, ben ventuno anni dopo la prima proiezione giapponese. Tra i Paesi occidentali solo la Spagna arrivò più tardi all'appuntamento, distribuendo il film pochi mesi dopo il Belpaese. La trama, caosmai non la conosceste, ci vede proiettati nella Tokyo degli anni cinquanta, con le sorelle Satsuki e Mei che si trasferiscono a Tokorozawa, un piccolo villaggio di campagna. Qui, tra spiriti e altri strani esseri, Mei incontra Totoro, uno spirito buono dall'aspetto molto simile a un orso e una talpa.

E voi cosa ne pensate? Quale film di Miyazaki preferite? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle recenti informazioni sul nuovo progetto di Studio Ghibli e alle novità in vista per il 2020.