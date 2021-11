Il Mio Vicino Totoro: lo Studio Ghibli presenta i gachapon ufficiali del film

Ultimamente sono stati diversi i nuovi oggetti da collezione aggiunti alla linea di prodotti ufficiali targati Studio Ghibli, e l'ultima novità potrebbe interessare particolarmente gli affezionati di Il Mio Vicino Totoro. È stata infatti presentata una piccola collezione di gachapon dedicati alla pellicola.

Dopo gli aromi per la casa e i salvadanai da collezione e in stile retrò, l'ultima novità per gli appassionati dell'immaginario creato da Hayao Miyazaki e dai suoi collaboratori, arriverà dal 1 dicembre 2021 in tutti i negozi della catena Donguri Kyowakoku. Si tratta del simpatico gachapon che potete vedere sia nel video in cima alla notizia, sia nelle immagini riportate in calce, dove è possibile trovare ben quattro portachiavi, ciascuno con un diverso Totoro.

La particolarità di questa nuova e inedita collezione si ritrova anche nei contenitori. Come mostrato nel video infatti, una volta inseriti i 500 yen richiesti, circa 3,90 euro, si riceverà o una delle quattro versioni dei corrifuliggine o un Totoro bianco. Una simpatica collezione che può completarsi abbastanza facilmente, e che potrebbe dare inizio ad una serie di gachapon ufficiali inerenti ad altre pellicole dello studio.

