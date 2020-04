Tower of God 1x05: le prime immagini spoiler anticipano un grande scontro

Il quinto episodio di Tower of God debutterà il prossimo 29 aprile su Crunchyroll, e mostrerà finalmente la forza del team composto da Bam, Rak e Aguero. In attesa della nuova puntata comunque il sito streaming ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, pubblicando quattro immagini spoiler e svelando la sinossi dell'episodio.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata alle immagini, in cui vengono mostrati Aguero, Bam e il misterioso team di cui sembrerebbe far parte Rachel. La sinossi della puntata recita quanto segue: "Il team di Bam difende la corona dall'attacco degli altri regolari. Mentre respingono le squadre avversarie però, Bam viene distratto da una ragazza. I regolari decidono di attaccarlo, ma...".

Il test della corona è iniziato nell'episodio 3 di Tower of God e si trova ormai alle battute finali. I primi due round hanno visto trionfare il team di Anak, Hatsu e Shibisu, mentre il terzo vede sul trono il team del protagonista. Per vincere ad accedere direttamente alla scalata, Bam dovrà difendere la corona per altri due turni.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento su Tower of God, in cui vi spieghiamo per filo e per segno il funzionamento della Torre.