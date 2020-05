Tower of God 1x06: primi spoiler per il nuovo episodio "Position Selection"

Crunchyroll attraverso la partnership con la piattaforma online di webcomics Line WEBTOON ha intrapreso una rivoluzione destinata a cambiare gli anime come li conosciamo. La prima serie a farsi carico del peso di questo cambiamento è stata Tower of God, che si presenta oggi con degli interessanti spoiler per il sesto episodio.

Giunti quasi al giro di boa della stagione, attraverso il proprio sito web Crunchyroll ha distribuito un breve video di un minuto del prossimo episodio, che sarà intitolato Position Selection e sarà disponibile a partire dalle 16:30 di oggi sulla propria piattaforma. Così come ci viene riportato dalla sinossi sull'episodio, Khun dopo il discorso con Rachel dovrà decidere se accettare o meno la richiesta della ragazza, e mentre tutti i regolari dovranno allenarsi nella selezione della posizione qualcuno li osserverà da lontano.

Come mostratoci dalla breve anteprima, le animosità fra Anaak Jahad e la misteriosa Endorsi non si saranno ancora placate e culmineranno in uno scontro faccia a faccia durante gli allenamenti. I misteri che circondano la famiglia reale di Jahad saranno finalmente svelati? Qualora non aveste ancora capito il corretto funzionamento dei piani in Tower of God, vi rimandiamo alla nostra spiegazione no spoiler sulla torre di Dio.

Se siete curiosi di scoprire di più sui nuovi Crunchyroll Originals in partnership con Line WEBTOON vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di The God of Highschool, la nuova serie in arrivo a Luglio.