Tower of God: l'anime si è concluso, ecco da dove iniziare la lettura del Webtoon

La prima stagione di Tower of God si è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri, 24 giugno 2020, e poco dopo hanno iniziato a circolare le prime voci su un presunto rinnovo. In attesa del via libera di Crunchyroll però molti fan hanno deciso di tuffarsi nell'opera originale, e di conseguenza la domanda è diventata: da dove iniziare la lettura?

Innanzitutto, vi ricordiamo che Tower of God è un manhwa e fumetto online curato dall'autore sudcoreano SIU, serializzato sul celebre sito Webtoon. L'applicazione è legale e gratuita, e scaricandola sul vostro telefono o PC potrete accedere direttamente ad un vastissimo catalogo di opere originali e continuare la lettura. Tower of God conta attualmente oltre 480 capitoli disponibili, tutti consultabili gratuitamente in lingua inglese. L'opera è stata tradotta anche in italiano, ma al momento sono stati resi disponibili solamente i primi 370 capitoli.

La prima stagione di Tower of God si conclude con l'adattamento del capitolo 78, dunque potete tranquillamente riprendere la lettura partendo dal numero successivo. In tutti i casi, ci preme ricordarvi che l'anime ha tagliato alcuni eventi più o meno importanti dai capitoli precedenti per ragioni di tempo e che, di conseguenza, sarebbe preferibile iniziare la lettura dal capitolo 1.

E voi cosa ne pensate? Leggerete il fumetto o aspetterete la seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultima intervista concessa dall'autore di Tower of God, in cui sono state discusse le ispirazioni che hanno portato alla realizzazione dell'opera.