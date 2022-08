Tower of God: annunciata la seconda stagione anime del Webtoon di SIU

La malattia dell'autore SIU ha fermato la corsa di Tower of God, ma per gli appassionati dell'opera arrivano buone notizie. Nei prossimi mesi il manhwa coreano proseguirà con la seconda stagione dell'adattamento anime.

Nel corso di un panel al Crunchyroll Expo è stato rivelato che l'anime di Tower of God riceverà una seconda stagione. La notizia è stata ufficializzata con il teaser che trovate in calce all'articolo e con un'illustrazione celebrativa rilasciata dall'autore SIU. Tale sketch recita: "Mi sembra sia passato un giorno dal debutto della stagione 1, ma ora avremo la possibilità di andare oltre con una seconda stagione. Sono grato nei confronti dello staff che si occuperà delle animazioni così come nei confronti di tutti i lettori. Non vedo l'ora che la Stagione 2 faccia il suo debutto. Grazie come sempre per il vostro supporto".

La prima stagione di Tower of God è stata trasmessa su Crunchyroll dall'aprile 2020 per un totale di 13 episodi prodotti da Telecom Animation Film e diretti da Takashi Sano. Verosimilmente, Tower of God Stagione 2 manterrà lo stesso staff del precedente appuntamento e avrà circa lo stesso numero di puntate. Al momento, non si hanno però informazioni riguardanti la finestra di debutto. In Italia, Tower of God è edito da Star Comics.

Raggiungendo la cima della torre è possibile ottenere un qualcosa che permette di realizzare ogni desiderio, anche quello di diventare un dio. La trama, segue le vicende di Rachel, che scala la torre per vedere le stelle, e Bam, che invece parte in viaggio solo per stare vicino alla ragazza.