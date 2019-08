Tower of God: annunciato un anime tratto dal fumetto sudcoreano

Nel corso del Seoul Comic Con - fiera di videogiochi, anime e fumetti realizzati in Sud Corea - è stato ufficialmente annunciato che Tower of God, fumetto online a colori sudcoreano di grande successo, vedrà il sopraggiungere di una serie anime in lavorazione presso un team nipponico non ancora annunciato.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Tower of God è fumetto online a colori sudcoreano disegnato e ideato da Lee Jong-hui - in arte Siu - che è stato pubblicato in forma gratuita sul portale internet coreano Naver e, successivamente al grande successo ottenuto, tradotto in giapponese e inglese. L'opera si distingue da tanti altri prodotti per il suo essere in formato webtoon, con ogni capitolo che è costituito da una pagina molto lunga a scorrimento verticale, con un layout particolarmente adatto alla lettura su dispositivi come tablet e smartphone. La storia di Tower of God è la prima appartenente all'universo di Talse Uzer, con la serializzazione iniziata nel 2010.

L'opera narra le vicende di Baam Venticinquesimo, un ragazzo che è cresciuto immerso nell'oscurità, allontanato dal mondo per ragioni che neanche lui conosce. Unica persona a fargli da conforto, di fatto insegnandogli a parlare e raccontandogli del mondo esterno, è stata Lahel, una ragazza che però è ossessionata dal desiderio di vedere le stelle. Quando Lahel entra nella Torre del Dio, un luogo sulla cui vetta ogni desiderio potrà essere esaudito, Baam la segue senza esitazione. Purtroppo, però, perde le tracce dell'amica subito dopo essere entrato nella torre finendo con il ritrovarsi innanzi a stravaganti personaggi che rispondono alle sue domande sempre con le medesime parole, ovvero affermando che le risposte potranno essere trovate solo sulla vetta della torre, lì dove ogni piano rappresenterà una pericolosa prova da dover superare per poter procedere.

Nel 2013, Naver ha pubblicato un gioco di ruolo per dispositivi mobile su Google Play basato su Tower of God e sviluppato da Sunrise. Il gioco ha saputo attirare 120 milioni di giocatori poco dopo il suo rilascio, e lo sviluppo dell'opera è continuato per due anni dopo la sua uscita iniziale, il tutto per giungere a un'uscita definitiva solo nel 2016. A febbraio 2016, il gioco è così riuscito a classificarsi tra i primi 5 giochi più popolari su Google Play, con la sua popolarità tutt'ora ancora in aumento. Naver ha poi messo in vendita una gran quantità di prodotti a tema, in particolar modo action figure. Inoltre, dopo l'uscita del videogioco sono stati rilasciati vari articoli in edizione limitata a prezzi molto elevati ma che hanno comunque fatto velocemente sold-out.