Tower of God approda in Italia: il comunicato di Star Comics e la data d'uscita

Tower of God è una serie che abbiamo imparato a conoscere grazie all'ottimo adattamento anime prodotto da Crunchyroll e ad una storia dinamica e ricca di colpi di scena. Ad ogni modo, finalmente il gioiellino dell'arista coreano SIU arriva in Italia grazie agli sforzi di Edizioni Star Comics.

Dopo aver fatto recentemente il suo ritorno con il capitolo 486, Tower of God torna nuovamente a far parlare di sé dal momento che dopo una lunga attesa la popolare serie coreana approda finalmente in Italia, con l'esattezza a partire dal 16 giugno in tutte le fumetterie. L'editore ha inoltre dato il benvenuto al manhwa con un comunicato che qui segue:

“Se vuole trovare delle risposte, se vuole incontrare la ragazza, si diriga in alto”.

Il giovane e coraggioso Bam è disposto ad affrontare qualsiasi pericolo e prova, pur di ritrovare la sua amica Rachel, persino scalare la leggendaria e insidiosa torre. Ma ad ogni piano c’è una prova da affrontare, per proseguire al livello superiore, e raggiungere “tutte le verità, la gloria e la felicità di quest’universo” che vengono stabilite in cima alla torre.

Il momento che tantissimi lettori italiani stanno aspettando da mesi è quasi arrivato. Il primo volume del Webcomic di successo mondiale TOWER OF GOD sarà finalmente disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 16 giugno. Lo stesso giorno, coloro che hanno prenotato una copia della versione Variant – realizzata da Giacomo Bevilacqua – potranno recarsi in fumetteria a ritirare il proprio volume firmato e dedicato dall’autore durante gli STAR DAYS 2021.

