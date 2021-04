Tower of God arriva in Italia a giugno, Star Comics mostra la Variant Cover del Volume 1

Il Volume 1 di Tower of God arriverà presto in Italia, e in occasione degli Star Days 2021 la casa editrice ha svelato la prima Variant Cover dell'opera, firmata Giacomo Bevilacqua. La versione speciale con doppia sovraccoperta sarà disponibile per tutti coloro che hanno prenotato il Volume entro il 6 aprile, e vede come protagonisti Baam e Rachel.

In calce potete dare un'occhiata alla Variant Cover di Bevilacqua, apprezzato autore di Attica e di A Panda piace, in cui Venticinquesimo Baam è ritratto mentre imbraccia l'Ago "Marzo Nero" in compagnia di Rachel. La copertina alternativa non è l'unica sorpresa prevista per chi ha prenotato il fumetto, visto i più fortunati potranno anche ottenere uno sketch.

Vi ricordiamo che Tower of God è un Webtoon scritto dall'autore Sudcoeano SIU, attualmente in corso di serializzazione sul sito omonimo con circa 500 capitoli pubblicati. La scorsa estate Crunchyroll ha realizzato un adattamento anime composto da 12 episodi, in ne cui sono stati trasposti 78. Il primo Volume in arrivo in Italia a giugno conterrà i primi 11 capitoli, e sarà composto da 288 pagine.

E voi cosa ne pensate di questa Variant Cover? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità firmate Star Comics potete dare un'occhiata a Solo Leveling, in uscita il prossimo 21 aprile.