Tower of God arriva in Italia, Star Comics annuncia la data di uscita del primo Volume

Star Comics ha recentemente annunciato che Tower of God, celebre manhwa e webtoon coreano realizzato da SIU, arriverà in Italia il prossimo maggio, un mese dopo il debutto dell'attesissimo Solo Leveling. Per il momento l'editore non ha specificato se il fumetto arriverà solo in digitale o anche in formato cartaceo.

Nel caso in cui non foste familiari con l'opera, Star Comics descrive così la trama: "Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un'amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l'ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!".

L'opera è attualmente in corso con circa 500 capitoli pubblicati, e la scorsa estate Crunchyroll ha realizzato un'adattamento anime composto da 12 episodi, adattandone i primi 78. Il webtoon è uno dei più apprezzati di sempre, e nell'ultimo periodo centinaia di fan italiani ne avevano richiesto l'arrivo in forma cartacea tramite una petizione.

Star Comics ha ascoltato i fan, aggiudicandosi la distribuzione di un'altra opera coreana di grande successo. In attesa di altre informazioni, vi ricordiamo un'ultima volta che l'appuntamento è fissato per il mese di maggio 2021.