Tower of God: l'autore festeggia l'annuncio della seconda stagione anime

Al Crunchyroll Expo 2022 d'inizio agosto veniva annunciata la seconda stagione di Tower of God, l'anime ispirato al grande successo coreano firmato SIU. Ecco la reazione dell'autore del manhwa all'annuncio della prossima parte dell'adattamento anime.

Dalla Corea, il successo di Tower of God ha raggiunto l'Italia con la pubblicazione di Star Comics. L'apprezzato manhwa è però ora pronto a compiere un ulteriore passo in avanti. Dopo la prima stagione di Tower of God arrivata su Crunchyroll nel 2020, l'anime proseguirà con la Stagione 2.

Per festeggiare la prossima uscita della seconda stagione anime, di cui ancora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, l'autore del webtoon coreano ha voluto fare una dedica a tutti i suoi fan. Attraverso la pagina Twitter ufficiale della serie, l'autore SIU, alias di Lee Jong Hui, ha voluto ringraziare personalmente lo staff al lavoro sull'adattamento e i suoi sostenitori, ma non solo. L'artista coreano si è lasciato andare ai ricordi, affermando che sembra passato solamente un giorno dall'uscita dei 13 episodi della prima stagione, e ha poi spronato il suo pubblico invitando tutti a seguire la continuazione dell'anime.

Vi ricordiamo che SIU è malato e che il suo Tower of God è in pausa fino a tempo indeterminato, ma fortunatamente i fan potranno presto gioire con il rilascio della seconda stagione anime.