Tower of God: l'autore ringrazia i fan e dà il via ad un contest di disegno, tutti i premi

A pochi episodi dalla conclusione di Tower of God, prima stagione dell'anime tratto dall'omonimo Webtoon, lo staff dietro la produzione dell'anime e l'autore SIU hanno deciso di ringraziare i fan per l'incredibile supporto annunciando un contest di disegno. La partecipazione è completamente gratuita e saranno selezionati più vincitori.

Il Global Fan Art Contest, così definito dal sito ufficiale, chiede ai partecipanti di realizzare un disegno inerente al mondo di Tower of God e di postarlo su Twitter con l'hashtag #tog_fanart e la sigla del proprio Paese, entro il 22 giugno 2020. Potete leggere il regolamento completo cliccando sopra il link reperibile in calce.

Il primo classificato si aggiudicherà il Grand Prize, che consiste in un'illustrazione digitale ritraente una scena richiesta dal vincitore (ad esempio Bam, Rak e Khun mentre festeggiano un compleanno), un messaggio di ringraziamento scritto da SIU e la possibilità di vedere il proprio lavoro postato sul sito ufficiale dell'anime e del Webtoon, oltre che sui social media. Saranno anche premiati il secondo ed il terzo classificato (uguale al Grand Prize, ma l'illustrazione e il messaggio saranno realizzati dai character designer dell'anime) e altri due fan per ogni Paese.

E voi cosa ne pensate? Parteciperete? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi ricordiamo che potete approfondire la vostra conoscenza sull'anime leggendo il nostro speciale sul funzionamento della Torre in Tower of God.