Tower of God: l'autore parla delle opere che l'hanno maggiormente influenzato

Tower of God è stata una una vera e propria rivelazione della stagione autunnale, imponendosi come una delle serie più interessanti del palinsesto Crunchyroll Originals. Di recente l'autore dell'opera originale, SIU, ha rivelato in un'intervista delle interessanti curiosità sul suo passato da lettore:

"Dopo essere entrato a scuola, i miei genitori non mi permettevano di leggere fumetti in casa. Gli unici che potevo leggere erano i volumi presi in prestito da amici o da scuola. Ho letto la gang di manhwa (fumetto coreano) Kid e molte delle serie considerate parte dell'età d'oro del manhwa, come Legend of the Eight Dragon Gods, Diet Go Go, Toy Soldier e Invincible Ryuhi. I manga giapponesi che mi hanno influenzato di più sono stati Dragon Ball, Slam Dunk, Akira e Parasyte."

"Un volume di Dragon Ball è stato il primo manga che ho implorato in ginocchio a i miei genitori. Era un volume arbitrario e, anche se non mi ha dato l'inizio o la fine della storia, era così divertente e nuovo di zecca che lo leggevo di continuo. Ecco perché, piuttosto che un fumetto specifico, mi è davvero piaciuto leggere tutti quelli in cui mi imbattevo casualmente. Nonostante sia stato difficile procurarmeli, per me i fumetti sono molto preziosi e di fondamentale importanza".

La prima stagione di Tower of God si è appena conclusa, ecco da dove iniziare la lettura del webtoon. L'autore di Tower of God ha commentato la fine della serie animata con un messaggio speciale rivolto ai propri fan.