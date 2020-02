Tower of God: il character design dell'anime sarà curato da Masashi Kudo

Non esiste fan al mondo di Bleach più sfegatato di Masashi Kudo, il celebre character designer dell'adattamento animato del manga di Tite Kubo. Recentemente, il talentuoso artista è stato ingaggiato al medesimo ruolo per realizzare la trasposizione televisiva di un manhwa, Tower of God.

Il fumetto originale di Lee Jong-hui, in arte Siu, sarà il primo comics coreano a essere adattato in forma animata, aprendo di fatto una nuova era legata all'universo manhwa. In rete l'entusiasmo è diventato contagioso, in quanto l'opera è tra i fumetti coreani più seguiti e amati dalla community di Naver. Prodotto da Crunchyroll, Tower of God vanterà un team d'eccezione, seppur lo studio di animazione non sia stato ancora annunciato.

Se al character design è stato ingaggiato Masashi Kudo, volto noto ai fan di lunga data di Bleach, a dirigere l'anime ci penserà invece Takeshi Sano, regista di Sengoku Basara: End of Judjement, nonché celebre animatore veterano che ha prestato tutto il proprio talento a opere come Neon Genesis Evangelion e i film di Lupin III. Il celebre Kevin Pinkin, invece, si occuperà di produrre e realizzare la colonna sonora dell'anime.

Vi ricordiamo, infine, che l'anime approderà sul colosso statunitense Crunchyroll a partire dal primo aprile 2020. E voi, invece, che aspettative avete per la serie animata di Towers of God? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.