Tower of God, è tempo di chiarimenti: l'episodio 10 è ora disponibile su Crunchyroll

Dopo un episodio 9 pieno di tradimenti e colpi di scena è finalmente arrivato il momento di tirare le somme. L'episodio 10 di Tower of God "Beyond the sadness" è ora disponibile su Crunchyroll, ed è pronto a svelere i risultati dell'ultimo test.

Crunchyroll descrive così la sinossi dell'episodio odierno: "Rachel è stata ferita gravemente, come si sentirà sapendo di essere stata salvata da Bam? Cercando di fare ordine nelle proprie teste, entrambi prenderanno una decisione molto importante. Cosa li aspetta, oltre alla tristezza?". In calce potete dare un'occhiata al post ufficiale di Crunchyroll Italia e accedere all'episodio, mentre in cima è disponibile la preview condivisa dal sito streaming nella giornata di ieri.

Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che negli ultimi due episodi episodi Tower of God i Regolari hanno affrontato il test "Nascondino", cercando di battere in astuzia il Ranker Quantz e guadagnare i punti necessari per scalare la torre. La strategia di Khun ha permesso al Team B di giocare con un vantaggio, ed Endorsi è riuscita dopo un lungo combattimento a ottenere la vittoria.

Nel caso in cui foste dei lettori del webtoon poi, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo aggiornamento pubblicato dall'autore SIU.