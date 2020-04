Tower of God, parla il compositore: 'Un anime unico, ho lavorato 10 anni per arrivare qui'

In concomitanza con l'uscita del quinto episodio di Tower of God, Crunchyroll ha pubblicato sul proprio sito un'interessante intervista con ospite Kevin Penkin, il compositore classe 1992 responsabile per la parte sonora dell'anime. L'artista ha svelato alcuni retroscena, parlato della libertà artistica riservatogli e del suo approccio all'anime.

Durante l'intervista, a Penkin è stata innanzitutto posta la domanda: "Creare autonomamente l'intera colonna sonora di una serie anime deve essere abbastanza spaventoso. Quali sono stati i primi step che ti hanno portato alla realizzazione delle musiche?", al che, il compositore ha risposto: "Fortunatamente quando si lavora su un progetto nuovo c'è tanta libertà creativa, tante idee da provare. All'inizio sperimento molto, ma naturalmente con il passare del tempo diventa un obbligo consultarsi con il team al lavoro sull'anime. Per Tower of God mi sono preparato molto, ho letto tanto materiale come feci tempo prima con Made in Abyss. Questo è stato il mio primo manhwa, quindi ho davvero cercato di cogliere le sfumature presenti nell'ambientazione creata da SIU".

L'artista ha poi continuato parlando della differenza di suoni tra Tower of God, Made in Abyss e The Rising of the Shield Hero, tutti anime da lui curati: "La colonna sonora di Tower of God è eclettica, non ha un indirizzo preciso. Le prime tracce che ho composto presentavano delle combinazioni tra arpe e suoni dubstep, o cori bulgari con percussioni e basso. Quel che credo abbia funzionato particolarmente bene in Tower of God è stato il cambio repentino, aggressivo nello stile musicale".

Kevin Penkin ha poi concluso parlando dell'unicità di questo nuovo anime: "Ci sono alcune cose che mi hanno davvero colpito, non ho mai avuto tanta libertà creativa. Mi sembra di aver lavorato incessatamente 10 anni in questo campo per arrivare qui e comporre queste musiche. È stata un'esperienza che mi ha cambiato profondamente".

