Tower of God: Crunchyroll conferma il numero di episodi della prima stagione

Le reazioni del pubblico al primo episodio di Tower of God parlano da sé, e dicono che potremmo davvero trovarci di fronte ad uno dei migliori anime del 2020. Ma da quanti episodi sarà composta esattamente questa prima stagione? Dopo oltre ventiquattrore di attesa, Crunchyroll ha finalmente svelato l'arcano.

La prima stagione di Tower of God sarà composta da 13 episodi, ed adatterà verosimilmente gli eventi raccontati nei primi 50 capitoli del manhwa di SIU. A conti fatti dunque, saluteremo Bam e company il 24 giugno 2020, subito dopo la trasmissione del season finale.

Nel caso in cui vi foste persi il primo episodio, vi ricordiamo che Crunchyroll descrive così la trama del manhwa: "Raggiungi la vetta e tutto ti apparterrà. Nella cima della Torre esiste tutto ciò che c'è nel mondo e tutto ciò può essere tuo. Puoi diventare un dio. Questa è la storia dell'inizio e della fine di Rachel, la ragazza che ha scalato la Torre per poter vedere le stelle e di Bam, il ragazzo che non aveva bisogno di nulla tranne che di lei".

Tower of God presenta una mole colossale di capitoli pubblicati ed è disponibile alla lettura su WEBTOON, in maniera completamente gratuita. Il secondo episodio dell'adattamento anime sarà disponibile il prossimo 7 aprile alle 16:30, anche con i sottotitoli in italiano.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la premiere? Fatecelo sapere con un commento! Per maggiori informazioni sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di lancio di Tower of God condiviso pochi giorni fa.