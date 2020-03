Tower of God debutta il 1 aprile 2020 su Crunchyroll, online l'ultimo trailer ufficiale

Pochi istanti fa Crunchyroll ha condiviso un nuovo trailer di Tower of God, il primo anime giapponese tratto da un manhwa. Il video visibile qui sopra mostra nuovi personaggi, combattimenti, la data di uscita ufficiale e un piccolo incipit della storia. La clip è sottotitolata in italiano.

Crunchyroll ha confermato che la data di debutto della premiere è da intendersi per il pubblico giapponese, dunque in Italia (come nel resto del mondo occidentale)si dovrà attendere fino alle 00:30 del 2 aprile. Non è ancora stato confermato il numero di episodi che andranno a comporre la prima stagione, ma vista la corposità dell'opera di SIU non ci aspettiamo meno di 20 puntate.

Per quanto riguarda il cast, sono stati confermati il neofita Taichi Ichikawa nei panni del protagonista Bam e la veterana Saori Hayami (Yukino in Oregairu, Shinobu in Demon Slayer) in quelli di Rachel. Si unicoscono al gruppo Akira Sekine (Princess in Princess Principal) nelle vesti di Anaak Jahad, Rie Suegara (Tomie in Junji Ito Collection) in quelle di Endorsi Jahad e Mariko Honda (Katsumi Nakase in Steins:Gate), per l'occasione nei panni di Yuri Jahad. Per quanto riguarda lo staff, vi rimandiamo invece all'approfondimento sulla produzione Tower of God.

Cosa ne pensate? Vi convincono le animazioni? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla serie invece, vi rimandiamo alla prima news dedicata all'adattamento di Tower of God.