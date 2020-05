Tower of God episodio 8: la brillante strategia di Khun, spiegata chiaramente

L'episodio 8 di Tower of God è stato nuovamente incentrato su Khun Aguero, e nello specifico sul suo piano per sconfiggere l'irascibile Ranker Quant Blitz. Nel corso dell'episodio i fan hanno assistito a due spettacolari colpi di scena: cos'è successo e come ha fatto Khun a "vincere perdendo"? Scopriamolo insieme.

Nell'episodio 7 di Tower of God gli scalatori si sono trovati di fronte ad un nuovo test, denominato Nascondino. Due team, rispettivamente A e B, affrontano la prova all'interno di un enorme labirinto, con l'obiettivo di scortare un membro del team all'uscita. Il combattente in questione deve riuscire a raggiungere una delle porte portando con sé una singolare medaglia, cercando nel contempo di evitare gli attacchi del Ranker Quant Blitz, incaricato di recuperare l'oggetto e proibire la fuga dei partecipanti. Questa prova rappresenta per molti l'ultima chance di accedere alla torre.

Khun comunica al suo team di avere in mente un'ottima strategia, e si offre di condividerla con il gruppo in cambio della posizione di leader. La squadra accetta, la medaglia viene affidata ad Anak e il Ranker parte alla caccia della ragazza, cadendo in una serie di trappole preparate da Khun. Dopo aver coperto la fuga della compagna, Aguero riesce ad avere la meglio sull'avversario posizionandosi sul ponte finale e convincendolo, con una serie di giochi mentali, a gettarsi di sotto.

Quant capisce di essere stato imbrogliato e cerca di pensare ad una soluzione, ma è proprio in questo momento che viene svelato il vero piano di Khun. Il ragazzo si cala di sotto, presentandosi nuovamente di fronte al Ranker e aiutandolo a risalire, tradendo così la sua stessa squadra. Quant torna in cima, afferra la medaglia di Anak e la prova si conclude con la sconfitta del Team A.

La strategia di Khun è contorta, ma sensata. Il superamento del test avrebbe infatti assegnato 100.000 punti al Team A, abbastanza da garantire ad ogni suo membro la possibilità di entrare nella Torre. Se il team di Aguero avesse vinto però, non ci sarebbero state speranze per il Team B, in cui militano il protagonista Bam e la bella Endorsi. Per Khun la vera squadra è sempre stata quella composta dai suoi amici, e visto che tutti quelli presenti nel Team A avevano già garantito l'accesso alla Torre per via della mole di punti a disposizione, il piano prevedeva semplicemente di ottenere un buon punteggio individuale e di perdere la sfida, garantendosi così l'accesso ed aumentando, di conseguenza, le chance di vittoria di Bam.

Oltre ad aver rivelato molti dettagli sulla sfida all'amico, Khun sembrerebbe addirittura aver stretto un patto con il Ranker, promettendo di farlo trionfare contro il suo team in cambio della salvezza del protagonista. Per vedere i risvolti di questo accordo dovremo aspettare l'episodio 9, in programma per mercoledì 27 maggio 2020.

Tutto chiaro ora? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi ricordiamo che potete approfondire la vostra conoscenza sull'anime leggendo il nostro speciale sul funzionamento della Torre in Tower of God.