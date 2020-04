Tower of God: il funzionamento della Torre spiegato chiaramente e senza spoiler

Se avete iniziato l'anime di Tower of God senza aver letto il manhwa, ci sono ottime probabilità che non stiate esattamente capendo dove si trovano e cosa stanno facendo i protagonisti. Qual è dunque il funzionamento della torre? Quanto è grande e come è strutturata? Ve lo spieghiamo senza spoiler e con minimi riferimenti all'opera originale.

La Torre è, di fatto, il mondo in cui è ambientato Tower of God. La struttura non deve essere confusa con un comune edificio, visto che la sua superficie totale supera di circa 6.5 volte quella del pianeta Terra. La Torre è suddivisa in piani ed ogni piano è a sua volta diviso in tre parti: Torre Interna, Esterna e Zona media. Gli abitanti sono intenzionati a scalare la Torre per coronare i propri sogni ma, per raggiungere la cima, devono superare tutti i piani affrontando dei test.

La Torre Interna è la zona del piano in cui i "Regolari" - ovvero gli abitanti intenzionati a compiere la scalata - affrontano i test per accedere al piano superiore. I test vengono decisi dal Governatore del piano e affidati per lo svolgimento ai cosiddetti Amministratori dei test. I partecipanti devono completare tutti i test per accedere al piano successivo. Attualmente sono stati scoperti 134 piani e chiunque raggiunga l'ultimo ottiene il grado di Ranker, un prestigioso riconoscimento che gli garantisce un importante incarico all'interno della Torre. Secondo le stime, completano la scalata e diventaro Ranker circa 2 Regolari ogni 10 milioni.

La Torre Esterna è la zona residenziale, è presente in ogni piano ed è grande quanto il Continente del Nord America. Chiunque nasca nella Torre Esterna difficilmente la lascia, ed è per questo che la cultura di ogni piano è sempre ben definita. L'ecosistema della Torre Esterna è scelto dal Guardiano dal piano. Gli unici a poter diventare Guardiani sono gli High Ranker, ovvero i Ranker più forti di tutti. Se I Ranker sono circa 2 ogni 10 milioni, gli High Ranker sono 2 ogni miliardo e, secondo l'autore SIU, hanno la stessa potenza di un Dio.

La Zona Media è la zona di transizione tra la Torre Interna (posto in cui avviene la scalata) e quella Esterna (zona residanziale). Dopo aver raggiunto il ventesimo piano, i Regolari possono viaggiare liberamente dalla Torre Interna a quell'Esterna e, se lo desiderano, comprare casa e stabilirsi nella Zona Media.

La cima della Torre è rappresentata dal 134° piano, e chiunque riesca a raggiungerlo diventa Ranker. Il piano 134 non è tuttavia l'ultimo, ma viene considerato tale perchè mai nessuno è riuscito a sconfiggere o superare le prove del Guardiano del 135° piano.

Nell'ultimo episodio di Tower of God Bam, Khun Aguero e Rak si trovano impegnati nel completamento del test speciale della Corona, nel secondo piano della Torre. I test del piano sono gestiti dall'amministratore e Ranker Lero-ro.

