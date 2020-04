Tower of God, il gioco della corona continua: l'episodio 4 è disponibile su Crunchyroll

L'episodio 3 di Tower of God ci ha mostrato il trio di protagonisti impegnati con una nuova, affascinante prova, chiamata dall'amministratore Lero-ro "Ruba la corona". Pochi istanti fa Crunchyroll Italia ha pubblicato la quarta puntata dell'anime e finalmente, i fan potranno scoprire quale squadra passerà il test.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla preview diffusa poche ore fa dal canale YouTube Crunchyroll Collection, in cui vengono mostrate in anticipo le due squadre che si batteranno nel secondo incontro. La nuova puntata si intitola The Green April ed è visibile cliccando sopra il link reperibile in calce. Come sempre, Crunchyroll IT ha pubblicato l'episodio con i sottotitoli in italiano.



Tower of God è il primo degli otto Crunchyroll Originals previsti per il 2020, nonché la prima serie anime tratta da un Webtoon. La stagione sarà composta da 12 episodi e si concluderà definitivamente il prossimo 27 giugno. Il sito descrive così la trama dell'opera: "Raggiungi la vetta e tutto ti apparterrà. Nella cima della Torre esiste tutto ciò che c'è nel mondo e tutto ciò può essere tuo. Puoi diventare un dio. Questa è la storia dell'inizio e della fine di Rachel, la ragazza che ha scalato la Torre per poter vedere le stelle e di Bam, il ragazzo che non aveva bisogno di nulla tranne che di lei".



