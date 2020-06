Tower of God: il manhwa si ferma a tempo indeterminato a causa della salute dell'autore

Tower of God è l'anime della stagione, un adattamento che ha finalmente dato le dovute attenzioni all'universo coreano legato ai fumetti e all'animazione. Mentre l'anime procede spedito verso il successo, l'opera originale è costretta a uno stop improvviso a causa di importanti motivi di salute.

L'adattamento di Tower of God su Crunchyroll sta destando particolare clamore all'interno della community, merito di un comparto tecnico di tutto rispetto che vede il ritorno di Masashi Kudo (Bleach) al character design e il comparto musicale affidato al talentuoso Kevin Penkin. Tuttavia, mentre la produzione si appresta a raggiungere il decimo episodio, il manhwa omonimo si ferma a tempo indeterminato.

SIU, nome d'arte di Lee Jong Hui, già in diverse occasioni è stato costretto a interrompere la pubblicazione settimanale del suo fumetto a causa di un deterioramento improvviso delle proprie condizioni di salute. Tuttavia, dopo essere riuscito a continuare per più di un anno la terza stagione, il peggio sembrava ormai scongiurato. Nella giornata di ieri, tramite uno sketch, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, l'autore ha ufficialmente annunciato l'ennesimo stop dell'opera.

Attualmente, non ha comunicato una finestra precisa per il ritorno di Tower of God, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero ulteriori novità in merito. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova pausa del manhwa? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.