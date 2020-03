Tower of God: online il trailer di lancio con i sottotitoli in italiano

Mancano meno di 48 ore al debutto di Tower of God, l'attesissimo Crunchyroll Original tratto dall'opera dello scrittore coreano SIU. Pochi minuti fa la piattaforma streaming ha condiviso il final trailer dell'anime con i sottotitoli in italiano, rivelando anche l'orario di uscita della premiere. Qui sopra potete dare un'occhiata alla clip video.

Tower of God debutterà il 1 aprile 2020 alle 16:30, e proseguirà la trasmissione settimanalmente con una nuova puntata ogni mercoledì. Crunchyroll non ha ancora rivelato il numero esatto di episodi che andranno a comporre la prima stagione, ma visto la mole colossale di capitoli a disposizione, è difficile che questi siano meno di 20/24.

Vi ricordiamo che Tower of God sarà la prima serie anime tratta da un manhwa, controparte sudcoreana dei manga giapponesi. La storia racconta le avventure di Baam Venticinquesimo e della sua scalata verso la cima della Torre del Dio, per ritrovare la sua compagna Rachel. L'opera vanta quasi 500 capitoli disponibili ed è tutt'ora in fase di serializzazione.

E voi cosa ne pensate? I trailer vi hanno convinto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste qualche dettaglio tecnico in più invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla produzione di Tower of God.