Tower of God: l'opening integrale dell'anime trapela in rete

Oggi è finalmente il gran giorno, poiché debutta su Crunchyroll uno degli adattamenti animati più attesi dalla community, ovvero Tower of God. In attesa di assaporare il primo episodio della serie televisiva, diamo un'occhiata alla splendida opening integrale dell'anime.

Dopo aver dato un primo sguardo al brano d'apertura qualche giorno fa, in rete è stata pubblicata la versione integrale della opening, la stessa che accompagnerà l'inizio di ciascun episodio. La canzone in questione, allegata in calce alla notizia insieme al filmato, è curata dalla popolarissima band coreana Stray Kids ed è intitolata "TOP (Japanese Version)". Il brano, inoltre, è ufficialmente il loro primo progetto nel mercato dell'animazione.

Vi ricordiamo, inoltre, che Tower of God arriverà in Italia, sempre grazie a Crunchyroll che si occuperà di distribuire l'anime in simulcast e sottotitolato. La trama narra la storia di Baam, un ragazzo cresciuto nella più totale oscurità e solitudine, fatta eccezione per un'unica persona con la quale sia stato in contatto, nonché la sua "luce personale", Rachel. Il sogno della ragazza di vedere le stelle la spinge a inoltrarsi nella Torre di Dio, luogo la cui vetta può esaudire qualsiasi desiderio. Baam, ovviamente, non può accettare di perdere la propria "luce" e decide di avventurarsi nella stessa Torre per seguirla. Il ragazzo, tuttavia, non sa che la sua scelta è solo l'inizio di una serie di prove indimenticabili.

