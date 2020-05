Tower of God, parla il regista: 'Le animazioni? Abbiamo scelto questo stile per i fan'

L'episodio 6 di Tower of God è ora disponibile su Crunchyroll, e in concomitanza con l'uscita della nuova puntata il portale italiano del sito ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, pubblicando un'intervista al regista Takashi Sano. Durante la chiacchierata, il direttore ha discusso della produzione della serie e dello stile delle animazioni.

Sano ha dato il via all'intervista parlando della produzione e dalla fama del webtoon, dichiarando quanto segue: "Dopo che i ragazzi della Telecom Animation Film hanno accettato il lavoro, ho ricevuto una proposta direttamente dalla casa e ho iniziato a lavorare come regista. Il mio è un lavoro che comporta grande responsabilità, e ho principalmente lavorato sugli storyboard. Tower of God è un prodotto con una fan base molto grande, specialmente perché è stato realizzato in corea e animato in Giappone: siamo molto attenti a non perdere di vista la storia o le emozioni del lavoro originale".

Il regista ha poi discusso delle animazioni e del suo lavoro: "Influenze? Trovo molto attraente il metodo che usa Clint Eastwood per raccontare le storie e anche il suo gusto per le riprese. Ho lavorato più di quanto faccio solitamente per la produzione di questo anime, e le mie esperienze passate mi sono state sicuramente d'aiuto. Per quanto riguarda le animazioni ci siamo basati sull'estetica del lavoro originale. Penso che la maggioranza dei fan volesse vedere il fumetto prendere vita, piuttosto che qualcosa di totalmente originale, così io e lo staff siamo stati molto attenti a questo".

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la serie? Fatecelo sapere con un commento! Potete trovare l'intervista completa cliccando sopra il link reperibile qui sotto, mentre se non l'avete ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla Torre di Tower of God.