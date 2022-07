Tower of God va ancora in pausa a tempo indeterminato: SIU malato

Crunchyroll negli scorsi anni ha investito molto sulla realizzazione di anime basati su manhwa. I fumetti coreani hanno guadagnato trazione nel web dalla fine degli anni 2000, e ancora oggi ci sono alcuni titoli di spessore. L'anime di Tower of God ha portato ad esempio a conoscere molto meglio in tutto il mondo questa scalata sulla torre divina.

In attesa di conoscere la data di uscita della seconda stagione, in Italia Star Comics sta pubblicando i volumi di Tower of God. E per quanto riguarda ciò che accade in patria? In Corea del Sud, continua la pubblicazione della serie a lettura verticale, ma non senza dilemmi. Infatti, dopo il capitolo 550, Tower of God andrà in pausa a causa delle condizioni di salute dell'autore SIU.

Non sono stati dati molti altri dettagli, ma anche questa potrebbe essere una pausa lunga qualche settimana o anche diversi mesi, e sarà necessario attendere un comunicato ufficiale per conoscere la data del ritorno. Non è la prima volta che SIU è costretto a fermare la sua serie per le condizioni di salute: già nel 2021 Tower of God era stato interrotto alcune volte per permettere all'autore di riprendersi.

L'importante adesso è che l'autore si riprenda facendo pausa per tutto il tempo necessario.