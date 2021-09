Tower of God: ancora problemi di salute per SIU, il manhwa tornerà in pausa?

Tower of God è tornato su Webtoon lo scorso maggio, dopo un anno di stop causato dai problemi di salute dell'autore SIU. Oggi, dopo circa quattro mesi di serializzazione regolare, l'autore sudcoreano è tornato a parlare ai fan, affermando che la sua salute sta continuando a peggiorare proprio a causa del lavoro.

"Negli ultimi giorni ho sentito un po' di rigidità al collo e alle spalle", ha dichiarato SIU sul suo blog, "la stessa notte sono dovuto correre in ospedale perché ho accusato alcuni sintomi di paralisi. Le iniezioni e le medicine mi hanno aiutato e ora sto meglio [...] credo che l'infiammazione sia peggiorando. Ora che inizio ad invecchiare il mio corpo non funziona più come dovrebbe. Sono ancora giovane ma non mi sono sposato, non va bene.. rispetto molto gli autori che continuano a fare questo lavoro anche da vecchi. Ci vediamo la prossima settimana". Nonostante non abbia annunciato un break, le condizioni di salute di SIU fanno pensare a un possibile stop futuro, anche solo per recuperare le energie.

SIU è il nome d'arte di Lee Jong Hui, scrittore classe 1986 e autore di Tower of God. Nel corso dei primi sei anni di serializzazione l'opera non ha quasi mai saltato la pubblicazione, mentre negli ultimi cinque gli stop si sono fatti più frequenti, principalmente a causa di infiammazioni e altri problemi di salute dell'autore. Nonostante lo stop di un anno la situazione non sembra essere migliorata, quindi potrebbero esserci altre pause in vista.

Vi ricordiamo che tutti i capitoli di Tower of God possono essere letti gratuitamente su Webtoon, un'app scaricabile su PC e smartphone. Per i fan del cartaceo, invece, ricordiamo che in Italia è anche disponibile la serie a fumetti di Star Comics.