Tower of God: ancora problemi di salute per l'autore, il Webtoon torna in pausa

Il Webtoon di Tower of God è entrato in pausa lo scorso settembre, a causa delle condizioni di salute non esattamente ottimali dell'autore. Lo scorso 19 ottobre, SIU aveva confermato la ripresa della serializzazione a partire dal mese di novembre, ma a quanto pare i fan dovranno attendere più del previsto.

Tramite un aggiornamento pubblicato su Naver, SIU ha annunciato lo slittamento della data di ripresa delle pubblicazioni, sempre a causa di problemi di salute. Secondo quanto dichiarato dall'autore il problema sarebbe un'infiammazione al polso che si ostina a non guarire, dunque nulla che non possa essere risolto con un paio di settimane di riposo.

Per il momento l'autore ha annunciato un posticipo di "qualche settimana", che potrebbe voler dire dicembre 2020 o persino gennaio 2021, nel caso in cui il problema dovesse protrarsi più del previsto. In tutti i casi, fortunatamente non si tratta di un problema grave o a lungo termine, una notizia che sicuramente tranquillizzerà i fan.

Il Webtoon di Tower of God, al momento, è fermo al capitolo 485, e il finale sembra essere ancora lontano. L'opera ha ricevuto un adattamento anime nell'estate del 2020, e secondo i primi rumors dovrebbe essere già in fase di produzione la Stagione 2.