Tower of God ritorna con una nuovo, singolare test: l'episodio 7 è disponibile da ora

Tower of God ha compiuto il giro di boa settimana scorsa, con la messa in onda dell'attesissimo episodio 6. A sette giorni dallo scontro tra due dei personaggi femminili più apprezzati della serie si ritorna finalmente a seguire le avventure di Bam, questa volta impegnato in un nuovo test ispirato al gioco per bambini "acchiapparello".

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla preview condivisa, come sempre, dal canale YouTube di Crunchyroll Collection, in cui l'amministratore Lero-ro discute con il Direttore dei test Yu Han Sung dell'entità della prova. In calce sono disponibili alcuni screenshot tratti dall'episodio.

Vi ricordiamo che Tower of God è il primo degli otto Crunchyroll Originals, delle nuove serie anime distribuite dal colosso dell'intrattenimento occidentale e tratte da manga, manhwa e webtoons. La prima stagione sarà composta da 12 episodi e si concluderà definitivamente il prossimo 27 giugno. Crunchyroll descrive così la trama dell'opera: "Raggiungi la vetta e tutto ti apparterrà. Nella cima della Torre esiste tutto ciò che c'è nel mondo e tutto ciò può essere tuo. Puoi diventare un dio. Questa è la storia dell'inizio e della fine di Rachel, la ragazza che ha scalato la Torre per poter vedere le stelle e di Bam, il ragazzo che non aveva bisogno di nulla tranne che di lei".



