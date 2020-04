Tower of God, la scalata continua: l'episodio 3 è disponibile su Crunchyroll

Crunchyroll ha finalmente pubblicato il terzo episodio di Tower of God, il nuovo anime originale tratto dal capolavoro decennale di SIU. La scorsa settimana il protagonista Bam ha trovato due compagni di squadra ed oggi, il trio dovrà affrontare un'importante sfida che suonerà decisamente familiare ai lettori del manhwa.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla preview recentemente distribuita dal canale YouTube Crunchyroll Collection, mentre in calce trovate il link ufficiale dell'episodio. La nuova puntata si intitola The Correct Door ed è disponibile con i sottotitoli in italiano.

La prima stagione dell'anime di Tower of God sarà composta da 12 episodi e si concluderà il 27 giugno 2020. Vi ricordiamo che Crunchyroll descrive così la trama del manhwa: "Raggiungi la vetta e tutto ti apparterrà. Nella cima della Torre esiste tutto ciò che c'è nel mondo e tutto ciò può essere tuo. Puoi diventare un dio. Questa è la storia dell'inizio e della fine di Rachel, la ragazza che ha scalato la Torre per poter vedere le stelle e di Bam, il ragazzo che non aveva bisogno di nulla tranne che di lei".

