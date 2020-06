Tower of God: secondo un noto insider la seconda stagione è prossima all'arrivo

La serie animata di Tower of God è riuscita a conquistarsi una larga fetta di appassionati grazie alla prima stagione. Questo successo sfocerà nella produzione della seconda stagione dell'anime, almeno secondo le ultime di Spytrue.

Su queste pagine vedete spesso menzionato il suo nome, essendo uno degli insider più credibili all'interno dell'industria anime e manga. Le sue previsioni più recenti hanno anticipato il ritorno in trasmissione di serie come ONE PIECE e Pokémon, previsioni che poco dopo hanno ricevuto conferma.

L'insider, come potete leggere nel tweet in calce all'articolo, è certo dell'arrivo di una seconda stagione di Tower of God. Ci sono buone possibilità che la prima stagione possa concludersi con l'episodio 12, disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.

Di seguito vi riportiamo la sinossi della puntata:

"Un turbinio di idee ed azioni si intersecano tra loro nell'ultima parte del test. Il climax è ormai raggiunto, riuscirà Bam a difendere Rachel?"

Voi che ne pensate, vi piacerebbe una seconda stagione di Tower of God? Nel frattempo, avete apprezzato la prima? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.

Tower of God, parla l'autore: "Felici del successo. La mia ispirazione. Dragon Ball". Tower of God tra tradimenti e ritorni: l'episodio 12 è ora disponibile su Crunchyroll.