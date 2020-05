Tower of God, la serie di tradimenti continua: l'episodio 9 è disponibile su Crunchyroll

La puntata 8 di Tower of God ha mostrato tutto il genio di Khun, ed oggi tocca ad Bam, Hatz, Rachel, Ho ed Endorsi guadagnarsi un posto tra gli aventi diritto alla scalata della Torre. L'episodio 9 di Tower of God "The One-Horned Ogre" è ora disponibile su Crunchyroll e mette in scena la seconda e ultima parte del test denominato "Nascondino".

Crunchyroll descrive così la sinossi dell'episodio odierno: "Il mio piano ha funzionato! Queste sono le parole che Endorsi pronuncia prima di colpire il suo stesso compagno. Quali sono le sue reali intenzioni e per quale ragione vuole attirare tutti i "Pescatori" in un solo luogo?". In calce potete dare un'occhiata al post ufficiale di Crunchyroll Italia e accedere all'episodio, mentre in cima è disponibile la preview condivisa dal sito streaming nella giornata di ieri.

Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che i Regolari sono attualmente divisi in due team con l'obiettivo di riuscire a far scappare da un labirinto un membro designato, senza che questo venga catturato dal Ranker Quantz. La squadra vincitrice ottiene 100.000 punti, e di conseguenza i membri si aggiudicano la possibilità di scalare la Torre. Nel corso dell'episodio 8 il Team A è stato tradito da Khun, e fallito di conseguenza il test.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa prima stagione di Tower of God? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!