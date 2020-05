Tower of God, gli spoiler dell'episodio 8 anticipano una grande battaglia

L'episodio 7 di Tower of God ha mostrato agli spettatori quanto possano essere pericolosi i Ranker, e secondo quanto riportato dagli spoiler della nuova puntata la sfida tra i due team e lo scout Quant Blitz è tutt'altro che prossima alla conclusione. Cosa possiamo aspettarci da "Khun’s Strategy", il nuovo episodio in onda mercoledì 20 maggio?

Crunchyroll descrive così la sinossi dell'episodio 8: "Il Team A è intimorito dalla spaventosa forza del Ranker. Mentre i membri della squadra vengono colti di sorpresa uno dopo l'altro, Anaak prova a raggiungere l'uscita. Cosa succederà alla figlia della principessa? E cosa sta pianificando Khun?". In calce potete dare un'occhiata alle prime immagini tratte dalla puntata, mentre cliccando sopra il link reperibile sotto l'ultimo paragrafo potete dare un'occhiata alla preview condivisa in anteprima da Comicbook.

Tower of God ha già fatto il giro di boa, e si sta velocemente avvicinando alla conclusione. Attualmente solo Rak è riuscito a superare il test, mentre il protagonista Bam e il compagno Khun Aguero sono bloccati all'interno di un labirinto e costretti a vincere in modo da raccogliere i punti necessari per la scalata.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa prima stagione dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste confusi sul funzionamento della torre invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento senza spoiler sulla struttura della torre di Tower of God.