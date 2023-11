Tower of God, la Stagione 2 è pronta: il trailer del manhwa

L'Anime NYC 2023 sta sfornando alcuni degli annunci più attesi dai fan. Finalmente gli spettatori possono gioire, perché Tower of God ha appena pubblicato un primo teaser per la seconda stagione, che trovate in calce alla notizia. Ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova uscita.

Dopo il tortuoso percorso del webtoon di Tower of God, il quale è stato in pausa per sette mesi prima di riprendere la produzione all'inizio di quest'anno. Ora la seconda stagione dell'anime, a due anni dall'uscita della prima stagione, è pronta a debuttare con nuovi episodi.

Molto probabilmente, molti non ricorderanno che la seconda stagione di Tower of God era già stata annunciata ad agosto del 2022. Ma è la prima volta che il pubblico può vedere un video promozionale per la seconda serie di questo anime.

Ma quindi, cosa sappiamo su questo ritorno? La serie verrà offerta dalla piattaforma streaming di Crunchyroll in Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa, Oceania e Medio Oriente.

Di conseguenza, arriverà anche in Italia con sottotitoli in italiano subito dopo la messa in onda in Giappone. Più precisamente arriverà a luglio del 2024. Non sono state fornite, al momento, ulteriori informazioni sulle puntate che presenterà la nuova stagione, ma lo staff che ha lavorato alla realizzazione di questa serie ha presentato anche una key visual dell'opera.