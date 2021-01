Tower of God, Star Comics rettifica: il primo Volume arriverà in leggero ritardo

Pochi istanti fa Edizioni Star Comics ha affermato che il primo Volume di Tower of God non arriverà in Italia nel mese di maggio come precedentemente annunciato, bensì nel corso del mese successivo, giugno 2021. L'editore non ha spiegato le ragioni del rinvio, ma fortunatamente i fan non dovranno attendere molto prima di mettere le mani sul Volume 1.

Tower of God è una delle due grandi opere sudcoreane acquisite da Star Comics, insieme a Solo Leveling. Manhwa e Webtoon del resto sono in grande crescita in tutto il mondo, e fortunatamente l'editore è riuscito ad assicurarsi in breve tempo due delle opere più lette e apprezzate degli ultimi anni.

Riassumendo, dunque, Solo Leveling arriverà nel corso del mese di aprile mentre il primo Volume di Tower of God debutterà a giugno. Per il momento non sappiamo quali saranno le tempistiche di pubblicazione di ogni Volume, né se il covid porterà o meno altri ritardi, ma l'arrivo di queste due opere in Italia rimane un grande passo in avanti per il mercato dei fumetti.

In attesa dell'uscita del Volumi 1, ricordiamo a tutti i lettori del Webtoon che Tower of God è ancora in pausa, e che molto probabilmente la serializzazione non riprenderà prima di giugno. L'autore SIU ha confermato di essere ancora costretto a letto per problemi di salute, e che il Webtoon riprenderà una volta recuperate appieno le forze.