Tower of God: svelato titolo ufficiale e chi lavorerà all'anime

Tra pochi mesi andrà in onda Tower of God, adattamento anime del noto manwha di SIU. Sarà un importante banco di prova per tutto il mondo del fumetto sudcoreano, considerato che Tower of God sarà il primo nel suo genere a ricevere un anime. Nonostante l'annuncio risalente già all'anno scorso, fino ad ora c'erano pochi dettagli sul progetto.

Dopo la rivelazione di key visual e data di uscita di qualche giorno fa, i fan vengono a sapere anche chi si occuperà della produzione dell'anime. Il "Tower of God Animation Partners", il comitato di produzione, ha rivelato che Rialto Entertainment si occuperà di produrre la serie animata. La Rialto Entertainment è una sussidiaria di Aniplex, completamente detenuta dalla compagnia.

Nonostante l'opera sia di matrice coreana, Tower of God andrà in onda in Giappone mentre il titolo ufficiale in terra nipponica sarà Kami no Tō: Tower of God. Si sa tuttavia ancora poco dell'anime dato che debutterà tra soli due mesi e al momento non si conoscono ancora staff, cast e casa d'animazione.

Il sito ufficiale di Tower of God ha inoltre rivelato che la serie animata sarà trasmessa simultaneamente in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti d'America. Riuscirà il fumetto di SIU e pubblicato dal 2010 su Naver Webtoon a conquistare il mondo del Sol Levante con l'anime?