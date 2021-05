Tower of God torna su Webtoon, l'autore festeggia l'uscita del capitolo 486 con un artwork

Dopo un anno di straziante attesa, Tower of God è finalmente tornato su Webtoon, e l'autore SIU non ha festeggiato la ripresa della pubblicazione con una bellissima illustrazione di Bam, Rak e Khun Aguero. Al momento il nuovo capitolo è disponibile solo in Corea del Sud, ma presto dovrebbe arrivare anche in occidente.

Tower of God è entrato in hiatus nel corso dell'estate del 2020, a causa di problemi di salute del suo autore SIU. Oggi SIU ha festeggiato il ritorno della serie con il post Twitter visibile in calce, dichiarando: "È molto tempo che non ci si vede. La pubblicazione riprende oggi. Sono molto grato a coloro che hanno aspettato che mi riprendessi, e felice di essere tornato. Probabilmente un capitolo non è abbastanza, ma spero che vi divertiate a leggerlo". Il profilo ufficiale di Webtoon ha realizzato un nuovo video promozionale per festeggiare il ritorno della serie più letta in assoluto.

In occidente il capitolo 486 di Tower of God non è ancora disponibile, ma considerando che la data d'uscita ufficiale era il 17 maggio, è possibile che bisogni attendere ancora qualche ora. In alternativa non è da escludere che il sito web riprenda la pubblicazione in estate come precedentemente affermato, ma è difficile pensare che Naver voglia fare un regalo simile a tutti i siti web che traducono illegalmente il manhwa.

In tutti i casi il ritorno di Tower of God è sicuramente un'ottima notizia, e la speranza è che SIU possa continuare a lavorare sulla sua opera senza ulteriori difficoltà. In attesa dell'uscita del nuovo capitolo, vi ricordiamo che Tower of God arriverà in Italia a giugno con una splendida edizione cartacea, grazie agli sforzi di Edizioni Star Comics.