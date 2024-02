Tower of God sta per tornare: la data di uscita della Stagione 2 è molto vicina!

Dopo quattro anni di attesa dalla prima stagione dell'anime, Tower of God è pronto a fare il suo ritorno sugli schermi con la Stagione 2. Si tratterà di un sequel della serie originale, basato sull'omonimo manhwa dell'autore SIU, ma quando arriverà?

Durente l'IGN Fan Fest 2024 tenutosi il 24 febbraio, è stato diffuso un primo teaser della tanto attesa seconda stagione di Tower of God, confermandone il debutto su Crunchyroll nel luglio del 2024. A presentare il breve filmato, disponibile in calce alla notizia, è stato il doppiatore di Bam, Taichi Ichikawa, il quale ha anche rivelato alcuni dettagli intriganti riguardo ciò che accadrà nel nuovo sequel.

La seconda stagione di Tower of God sarà ambientata sei anni dopo gli eventi della serie precedente e, nel teaser, viene mostrato il protagonista, Ja Wangnan, alle prese con i test della torre, promettendo una nuova, emozionante sfida. Accanto a lui c'è Jyu Viole Grace, un alias di Bam, che gli spettatori della prima stagione dell'anime conosceranno già ampiamente. Il teaser ha anche mostrato altri personaggi importanti, suggerendo che l'animazione e l'arte della seconda stagione saranno all'altezza delle aspettative, avvicinandosi all'estetica originale del manhwa di SIU.

Ichikawa ha rivelato di essere entusiasta di doppiare Jyu Viole Grace, suggerendo che il personaggio avrà un ruolo fondamentale nella trama. È chiaro che la prossima stagione si concentrerà su entrambi i protagonisti, mentre affronteranno una serie di avversità per scalare la torre. Precedentemente, un trailer di Tower of God 2 aveva anticipato gli eventi della nuova serie, mentre per quanto riguarda il manhwa, Tower of God ha ripreso la serializzazione e procede senza intoppi.