Tower of God tra tradimenti e ritorni: l'episodio 12 è ora disponibile su Crunchyroll

L'ultimo test della prima stagione di Tower of God si potrebbe concludere oggi, 17 giugno 2020, con la trasmissione del tanto atteso episodio 12. La puntata, intitolata "Caccia subacquea parte 2", è ora disponibile su Crunchyroll e mostra finalmente l'esito delle scelte compiute dai protagonisti nell'ultima puntata.

Crunchyroll descrive così la sinossi dell'episodio odierno: "Un turbinio di idee ed azioni si intersecano tra loro nell'ultima parte del test. Il climax è ormai raggiunto, riuscirà Bam a difendere Rachel?". In calce potete dare un'occhiata al post ufficiale di Crunchyroll Italia e accedere all'episodio, mentre in cima è disponibile la preview condivisa dal sito streaming nella giornata di ieri.

Nell'ultimo episodio di Tower of God i Regolari si sono trovati costretti ad affrontare un complesso test per garantire l'accesso alla scalata a Bam e Rachel, due Irregolari. Nell'episodio 10 il protagonista ha ottenuto il permesso del guardiano e gli altri partecipanti, conquistati dalla sua gentilezza, hanno deciso di seguirlo per in battaglia. La prova è stata tuttavia complicata dall'apparizione di un Ranker, intenzionato ad uccidere la figlia di Anak Jahad, e da un errore del lancere Parakewl. Per scoprire come si concluderanno gli eventi, non ci resta che dare un'occhiata all'ultimo episodio.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui aveste qualche difficoltà a comprendere terminologie e funzionamento della torre invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida per comprendere gli avvenimenti di Tower of God.