Tower of God: il webtoon riprende finalmente la serializzazione dopo 7 mesi di pausa

Tower of God è uno dei webtoon più popolari della cultura fumettistica coreana, un vero gioiellino che è riuscito persino a guadagnarsi un adattamento animato, di cui una seconda stagione attualmente in produzione. Ad ogni modo, i lettori del webtoon originale possono tirare un sospiro di sollievo.

Per coloro che non lo sapessero, infatti, lo scorso luglio l'autore del manhwa, SIU, decise di prendersi una pausa a tempo indeterminato a cause delle precarie condizioni di salute. Da allora l'autore non ha più fatto sapere nulla se non uno sporadico commento entusiasta dell'annuncio della stagione 2 dell'anime.

I lettori però possono finalmente mettersi il cuore in pace visto che Tower of God ha ripreso la pubblicazione della terza parte della storia con il capitolo 134 sul sito coreano. Ci sarà da attendere qualche giorno in più per tutti gli altri fan, tuttavia si tratta comunque una notizia positiva visto la lunga assenza e la lenta prosecuzione della narrazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo ritorno, siete contenti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.