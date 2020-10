Tower of God: il Webtoon riprende a novembre, arriva la conferma dell'autore

Poche ore fa, tramite un post pubblicato sul suo blog personale, l'autore SIU ha ufficialmente confermato la ripresa della serializzazione di Tower of God, dopo la brusca interruzione dello scorso settembre. L'autore ha confermato che la pubblicazione riprenderà verso metà settembre, e che al momento non sono in programma ulteriori pause.

SIU ha iniziato a lavorare su Tower of God nel 2010, ed ha pubblicato i primi 110 capitoli della storia sul sito ufficiale di Webtoon il 1 luglio 2014. La pubblicazione prosegue ormai costantemente da circa dieci anni, e al momento il racconto è fermo al capitolo 485. L'autore aveva annunciato una pausa lo scorso 22 settembre, in modo da scaricare lo stress accumulato a causa dall'enorme carico lavorativo, ed è pronto a tornare a in attività tra meno di un mese.

Per quanto riguarda l'anime, al momento Crunchyroll e Webtoon non si sono espressi in alcun modo, ma un rinnovo per la Stagione 2 sembra probabile. I primi 12 episodi hanno adattato 78 capitoli del Webtoon, e visto il successo della serie, è possibile che venga presto dato il via libera per la produzione di Tower of God 2.

