Tower of God: il Webtoon di SIU torna a maggio, anticipata l'uscita del nuovi capitoli

Tower of God torna presto, anzi, prestissimo. Il Webtoon di SIU, in pausa da più di un anno a causa di problemi di salute dell'autore, non riprenderà questa estate come precedentemente annunciato, bensì tra poco più di una settimana. La notizia è stata confermata poche ore fa da Naver, che ha anche rivelato la data d'uscita del nuovo capitolo.

Il sito ufficiale coreano di Webtoon conferma che Tower of God riprenderà lunedì 17 maggio 2021, data in cui sarà pubblicato l'attesissimo capitolo 486. In alcuni casi la pubblicazione dei capitoli in corea precede quella in occidente, ma è difficile pensare che Naver voglia fare un regalo simile a tutti i siti web che traducono illegalmente l'opera, e di conseguenza è praticamente certo che il capitolo uscirà ovunque nella stessa data.

SIU ha lasciato un breve messaggio sulla pagina coreana di Tower of God, scrivendo "il manhwa torna il 17 maggio, grazie a tutti per la pazienza", quindi possiamo supporre che i problemi di salute siano stati definitivamente risolti. Al momento non è chiaro come sarà gestito il Fast Pass per i soliti tre capitoli extra, ma secondo le prime indiscrezioni gli episodi ad accesso anticipato saranno disponibili dal 23 del mese corrente.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Tower of God arriverà in Italia a giugno con una splendida edizione fisica firmata Star Comics, e che la prima stagione dell'adattamento anime è sempre visibile gratuitamente su Crunchyroll. La Stagione 2 invece è attualmente in produzione, e probabilmente arriverà nel corso del 2022.