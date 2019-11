Toyotarō mostra la sua passione per Dragon Ball con queste bellissime illustrazioni

La storia di Dragon Ball, nata dalla mente del maestro Akira Toriyama, ha visto nel corso degli anni numerose interpretazioni da parte di altri mangaka, e ne ha ispirati molti altri, tra cui naturalmente l’attuale disengatore della serie Dragon Ball Super, Toyotarō.

Per chi non lo sapesse Toyotarō ha sempre mostrato un intenso interesse per l’universo abitato da Goku e dai suoi amici, e nel 2012 è stato scelto dalla casa editrice Shueisha per curare la parte grafica del videogioco Dragon Ball Heroes: Victory Mission per poi essere scelto nel 2015 dallo stesso Toriyama per i disegni della sua nuova serie.

Nonostante Toyotarō abbia una pesante routine lavorativa, con 45 tavole al mese e, soprattutto, il consenso da parte del sensei Toriyama per gli storyboard, la sua passione per il brand si mostra in qualsiasi pagina, e mentre la saga dedicata al terribile stregone Moro prosegue, un fan ha voluto soffermare la sua attenzione sulle illustrazioni che si trovano tra la fine di un capitolo e l’inizio di un altro.

L’utente @CutDbs ha condiviso su Twitter alcune delle illustrazioni fatte da Toyotarō per riempire le pagine bianche che scandiscono il passaggio da un capitolo all’altro, stavolta però a colori. Tra i quattro disegni mostrati, che potete trovare in calce alla notizia, il più significativo è senza dubbio quello in cui C-17 porge la mano a Freezer, per aiutarlo. Un bel messaggio, che rende ancora più importante il lavoro di questo promettente mangaka.