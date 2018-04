Toyotaro, autore del manga di Dragon Ball Super, ci insegna a disegnare Goku Super Saiyan

Nel corso di una recente intervista, avvenuta durante il programma TV giapponese Special Research Police Jump, Toyotaro - autore del manga di Dragon Ball Super - ha illustrato a spettatori e presentatori come disegnare correttamente Goku Super Saiyan.

Non è la prima volta che il discepolo di Akira Toriyama viene ospitato al programma TV Special Research Police Jump, dedicato a dare risalto ai prodotti appartenenti alle varie riviste Jump. Quella in questione è la quarta e sembra che Toyotaro ci abbia preso gusto: dopo aversi illustrato, nella sua ultima ospitata, come disegnare correttamente Goku in versione normale.

Questa volta tocca alla trasformazione più celebre dell'eroe di Dragon Ball Super, e cioè il Super Saiyan standard: secondo Toyotaro, i consigli da seguire sono innanzitutto di lasciare spazio tra le sopracciglia e il bordo degli occhi e di rendere le pupille del guerriero poco meno di un mezzo cerchio. Poi bisogna disegnare l'angolo della bocca sul lato destro, e in seguito dedicarsi alla composizione generale dei capelli, definendo solo successivamente i dettagli.

Voi avete mai provato a disegnare Goku, normale o Super Saiyan? Fateci vedere i vostri disegni! Il manga di Dragon Ball Super, in Giappone, sta per raggiungere il 6° tankobon e 35 capitoli di serializzazione, mentre in Italia Star Comics sta per pubblicare il quarto volume dell'opera.