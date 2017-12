Toyotaro diffonde uno sketch di Dragon Ball Super con tre personaggi ancora inediti!

Mentre la saga della "Sopravvivenza degli Universi" di Dragon Ball Super si avvicina inesorabilmente alla propria conclusione, il mangaka, disegnatore della trasposizione cartacea della serie, ha diffuso via Twitter uno sketch alquanto curioso con protagonisti tre personaggi ancora inediti... Proviamo a capire chi siano!

Visionabile in calce all’articolo, il disegno raffigura tre individui apparentemente appartenenti alla razza di Zamasu; tutti e tre, inoltre, indossano non solo i caratteristici abiti dei Kaionshin, ma addirittura portano alle orecchie i magici potara che danno vita a fusioni incredibilmente potenti. Non è ancora chiaro chi o cosa sano i tre personaggi in questione, ma il messaggio del mangaka sembrerebbe menzionare un ipotetico “Re degli Dei”. È dunque possibile che esista un Dio addirittura superiore al sommo Re di Tutto, Zeno?



Dal momento che gli universi, al principio, erano addirittura 18 e non soltanto 12, è alquanto probabile che le tre figure non siano altro che tre dei sei Kaioshin cancellati dal piano dell’esistenza quando uno Zeno particolarmente di cattivo umore distrusse gli ultimi sei universi. Poiché la conclusione del Torneo del Potere potrebbe realmente ripristinare tutti gli universi cancellati dalla divinità, non è dunque escluso che Toyotaro, pubblicando l’immagine, abbia voluto fornirci un indizio sui prossimi eventi legati alla serie.



Voi cosa ne pensate? I tre personaggi sono dei meri schizzi scartati o un anticipo di quanto avverrà nei prossimi mesi?