Toyotaro disegna Dragon Ball Daima: il nuovo anime diventa un manga?

Se del sequel dell'anime di Dragon Ball Super ancora non si sa nulla, al New York Comic-Con 2023 è arrivato finalmente un annuncio che in tanti attendevano con ansia. Il franchise animato tornerà, ma lo farà con una serie originale creata ad hoc da TOEI Animation. Dragon Ball Daima diventerà un manga?

Il capitolo 100 di Dragon Ball Super concluderà la Saga dei Super Hero con degli sviluppi sconvolgenti. Dopo l'adattamento del lungometraggio, il manga si avventurerà in un arco narrativo promozionale del prossimo anime? Questo è il dubbio che ha travolto la community osservando l'ultimo artwork di Toyotaro.

Dragon Ball Daima sarà la prossima serie anime del franchise. La trama di questo progetto non seguirà alcun manga o prodotto già esistente, ma seguirà una strada completamente nuova. Riprendendo quasi le basi di Dragon Ball GT, in questo nuovo anime Goku verrà trasformato in bambino da un duo di demoni misterioso. Per tornare alla normalità dovrà intraprendere un viaggio galattico alla ricerca delle Sfere del Drago e dei due antagonisti.

Dragon Ball Daima uscirà nel 2024, in occasione del 40° anniversario del manga di Toriyama sensei. Per promuoverne l'uscita, Toyotaro ha pubblicato l'illustrazione che voi stessi potete ammirare in calce all'articolo e che ha sollevato i dubbi della community. Sebbene l'artwork sia essenzialmente la cover page d'apertura di un capitolo, Toyotaro non è al lavoro sul manga di Dragon Ball Daima.

Il disegno di Toyotaro mostra Goku e Vegeta da bambini, anche se probabilmente il principe non sarà al centro della scena come l'immagine lascerebbe intendere. Lo staff di Dragon Ball Daima include nomi importanti, ma novità e maggiori dettagli sull'anime arriveranno in occasione del prossimo Dragon Ball Games Battle Hour che si terrà a fine gennaio 2024.