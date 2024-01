Toyotaro disegna Gotenks adolescente nel nuovo, spettacolare poster per Dragon Ball Heroes

L’anime di Super Dragon Ball Heroes è entrato in pausa a partire dal mese di ottobre 2023, e aspettando di ricevere notizie dal team di animatori dietro il progetto, il gioco arcade su cui è basato, Dragon Ball Heroes, si prepara a lanciare un nuovo arco narrativo incentrato sui Draghi Malvagi, con tanto di illustrazione firmata da Toyotaro.

In circolazione ormai da oltre 13 anni, il gioco arcade arrivato poi su console Nintendo e PC continua a riscontrare un grande successo nella community internazionale di Dragon Ball, e parte di questa popolarità va all’inserimento di trame e trasformazioni o eventi particolari che non si potrebbero mai vedere nella serie regolare. Dragon Ball Heroes si sviluppa, infatti, attorno a situazioni che non rientrano affatto nel racconto canonico dell’universo ideato da Toriyama, ma suscitano interesse per il coinvolgimento di personaggi già incontrati nel passato dell’opera, o per altri elementi fan service.

Trasformazioni mai viste prima, stadi evolutivi e tecniche straordinariamente potenti, e fusioni altrettanto curiose, sono all’ordine del giorno in Dragon Ball Heroes, e molto presto i giocatori di tutto il mondo potranno fronteggiare i Draghi Malvagi incontrati originariamente in Dragon Ball GT, e per affrontarli al meglio potranno contare anche su Gotenks adolescente.

Tutte queste novità sono state raffigurate con cura da Toyotaro in un'illustrazione promozionale riportata in calce. Si tratta della prima volta in cui il disegnatore del manga di Dragon Ball Super raffigura Gotenks adolescente, e visto il ritorno di Goten e Trunks, ormai cresciuti, nella brevissima saga in cui ha adattato gli eventi del film Super Hero, possiamo aspettarci di vedere la fusione in versione adulta anche nel futuro della serie regolare.

Prima di salutarci, ecco il fantastico Gamma Burst Flash di Vegeta apparso nell'anime di Dragon ball Heroes, e non dimenticate di scrivere le vostre opinioni sull'illustrazione qui sotto nei commenti.